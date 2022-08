Definite le liste per Camera e Senato: quattro barcellonesi in corsa per un posto in Parlamento

Da ieri è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per scegliere i senatori ed i deputati che andranno a comporre il nuovo Parlamento Italiano.

Gli elettori, come prevede la legge, potranno solo indicare la lista di riferimento. Se nei collegi uninominale, la scelta è anche legata al nome del candidato, per i colleghi plurinominali sono i partiti a scegliere la sequenza dei candidati che saranno eletti sulla base ai seggi assegnati dopo un complesso calcolo dei voti ottenuti dalle singoli liste. Non ci saranno quindi le preferenze, come accede per le Regionali, le cui liste saranno ufficializzate il prossimo 25 agosto.

Barcellona Pozzo di Gotto alla Camera è inserita nel collegio uninominale che comprendere la provincia di Messina occidentale e la provincia di Enna, mentre nel plurinominale è compresa nel collegio unico di tutta la provincia di Messina e di Enna. Al Senato è invece previsto un collegio uninominale su tutta la provincia di Messina e di Enna ed un collegio plurinominale della Sicilia orientale (Messina, Enna, Catania, Siracusa e Ragusa).

Alle politiche saranno quattro i barcellonesi candidati tra Camera e Senato.

Il capogruppo all’Ars di Forza Italia il barcellonese Tommaso Calderone è il rappresentante del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) nell’uninominale alla Camera e dovrà confrontarsi con Giuseppe Arena del centrosinistra, Katia Baglio de M5S e Valentina Costantino di Sud chiama Nord, insieme ad un altro barcellonese Mario Pietro Coppolino candidato nella lista Italexit con Paragone.

Non ci sono barcellonesi nel collegio plurinominale alla Camera, dove Forza Italia schiera capolista Bernadette Grasso, Fratelli d’Italia punta su Maurizio Leo, la Lega su Valeria Sudano, il M5S su Angela Raffa, il PD su Stefania Marino ed Impegno Civico su Francesco D’Uva.

Sono due i barcellonesi candidati all’uninominale del Senato, la deputata uscente Ella Bucalo sostenuta dal centrodestra e l’ex candidato a sindaco di Barcellona Giuseppe Sottile con Italexit, che cinque anni erano insieme nella lista della Meloni. Si confronteranno con Antonella Russo del centrosinistra, l’uscente Barbara Floridia del M5S e Dafne Musolino di Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

Nel plurinominale Sicilia 2 è presente anche Giuseppe Sottile capolista di Italexit, a confronto con Nello Musumeci per Fratelli d’Italia, Stefania Prestigiacomo per Forza Italia, Nino Germanà per la Lega e Cateno De Luca per Sud chiama Nord, Barbara Floridia per il M5S e Antonio Nicita per il PD. In corsa con Italia Sovrana e Popolare anche l’attrice 95enne Gina Lollobrigida.

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO TUTTI I CANDIDATI

CAMERA UNINOMINALE – COLLEGIO BARCELLONA/ENNA

CENTRODESTRA

Tommaso Calderone

CENTROSINISTRA

Giuseppe Arena

M5S

Katia Baglio

SUD CHIAMA NORD

Valentina Costantino

TERZO POLO

Fabrizio Pulvirenti

UNIONE POPOLARE

Gaspare Di Stefano

ITALEXIT

Mario Pietro Coppolino

FORZA NUOVA

Concetta La Delfa

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Antonio Giuseppe Di Natale

EUROPEISTI NOI DI CENTRO

Lucia Pinsone

CAMERA PLURINOMINALE – COLLEGIO MESSINA

FORZA ITALIA

Bernadette Grasso

Giovanni Mauro

Mariadele Passalacqua

FRATELLI D’ITALIA

Maurizio Leo

Carolina Varchi

Francesco Rizzo

LEGA

Valeria Sudano

Matteo Francilia

NOI MODERATI

Ilaria Cavo

Marcello Greco

Antonella Biancofiore

MOVIMENTI CINQUE STELLE

Angela Raffa

Salvatore Granata

Grazia D’Angelo

Alessandro Geraci

PARTITO DEMOCRATICO

Stefania Marino

Giacomo D’Arrigo

Laura Giuffrida

VERDI – SINISTRA ITALIANA

Marilena Grassadonia

Andrea Carbone

Fulvia Privitera

Tonino Cafeo

+EUROPA

Palmira Mancuso

Antonio Lo Re

Chiara Guglielmino

IMPEGNO CIVICO

Francesco D’Uva

Roberta Alaimo

Andrea Giarrizzo

SUD CHIAMA NORD

Valentina Costantino

Luciano Fumia

Francesca Draià

TERZO POLO

Gianni Palazzolo

Rosaria Moschella

Andrea Ferrara

UNIONE POPOLARE

Francesco Mucciardi

Simona Stracuzzi

Ivan Calì

NOI DI CENTRO – EUROPEISTI

Lucia Pinsone

Domingo Vasi

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Antonio Ingroia

Marianella Fioravanti

Alessandro D’Alessandro

Maria Baglione

ITALEXIT

Valentina Serranò

Marcello Donato

Vincenza Bonasera

FORZA NUOVA

Monica Grillo

Giuseppe Bonanno Conti

Concetta Maria Catania

Alessio Abate

SENATO UNINOMINALE – MESSINA/ENNA

CENTRODESTRA

Ella Bucalo

CENTROSINISTRA

Antonella Russo

M5S

Barbara Floridia

SUD CHIAMA NORD

Dafne Musolino

TERZO POLO

Emiliano Lazzara Papina

UNIONE POPOLARE

Dolores Dessì

ITALEXIT

Giuseppe Sottile

FORZA NUOVA

Maria Fiore

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Renzo Ioppolo

EUROPEISTI NOI DI CENTRO

Valentina Valenti

SENATO PLURINOMINALE – SICILIA 2

FORZA ITALIA

Stefania Prestigiacomo

Antonino Scilla

Loredana Messina

Giovanni Giacobbe

FRATELLI D’ITALIA

Nello Musumeci

Ella Bucalo

Salvo Pogliese

Giovanna Petrenga

LEGA

Nino Germanà

Giulia Bongiorno

Orazio Ragusa

Sonia Grasso

NOI MODERATI

Mario Luciano Brancato

Antonia Portorivo

Gianfranco Melillo

Doriana Politanò

MOVIMENTO 5 STELLE

Barbara Floridia

Giuseppe Pisani

Cinzia Amato

Federico Picciotto

PARTITO DEMOCRATICO

Antonio Nicita

Agata Iacono

Salvatore Branciforte

Antonella Russo

VERDI – SINISTRA ITALIANA

Alessandra Minniti

Gioli Vindigni

Maria Germanà

Calogero Giancona

+EUROPA

Simona Viola

Francesco Passantino

IMPEGNO CIVICO

Fabrizio Trentacoste

Cinzia Leone

Vincenzo Drago

Loredana Russo

TERZO POLO

Anna Maria Parente

Gaetano Armao

Giusi Provino

Pierfrancesco Torrisi

SUD CHIAMA NORD

Cateno De Luca

Dafne Musolino

Pippo Lombardo

Lorenzina Grasso

LUCA CANGEMI

Luca Cangemi

Dolores Dessì

Goffredo D’Antona

Ivana Parisi

NOI EUROPEISTI DI CENTRO

Valentina Valenti

Giuseppe Mastrandrea

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Luigia Lollobrigida detta Gina

Fulvio Grimaldi

Marilena Giordano

Renzo Ioppolo

ITALEXIT

Giuseppe Sottile

Carmen Minutoli

Giuseppe Indorato

Letizia Licitra

FORZA NUOVA

Maria Fiore

Giuseppe Aleppo

Carmelo Montagno Castagnolo

Giuseppe Siciliano