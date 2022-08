Barcellona, programmati interventi sulla condotta in via Calderà dopo gli ultimi allagamenti

Sono stati programmati alcuni interventi urgenti per liberare la condotta idrica e fognaria di via Calderà, nel tratto che si immette sul nuovo ponte del Longano.

Gli allagamenti degli ultimi giorni, provocati dai consueti temporali d’agosto, hanno provocato disagi ai residenti della zona balneare di Calderà. In alcune case gli scarichi del bagno non riuscivano a funzionare. Oggi, su impulso del presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino, è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune, guidato dall’ing. Nunzio Santoro. E’ stato riscontato l’intasamento delle rete fognaria, insieme ai titolari dell’impresa Munafò che cura la manutenzione. Sarà così eseguito un primo intervento di pulizia della condotta, attraverso l’intervento di autoespurgo, per evitare il blocco degli scarichi nelle abitazioni della zona e per consentire un miglior deflusso delle acque piovane. L’ing. Santoro, come riferito del presidente del consiglio Angelo Paride Pino, ha inoltre contattato la ditta che ha eseguito i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Longano, per verificare alcune anomalie emerse durante il sopralluogo sul deflusso delle acque piovane.