Il vento e la pioggia degli ultimi giorni hanno provocato danni agli alberi di via Diana nel quartiere di Santa Venera.

Alcuni rami si sono appoggiati ai cavi della corrente elettrica e senza un intervento rischiano di tranciarne qualcuno, come nella foto inviata in redazione da un residente. Nella sua segnalazione, il nostre lettore sottolinea come altri rami sono in pericolo di caduto o in parte tranciati e penzolanti.