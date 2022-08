15° Festival Espressivamente a Jalari: da domani due giorni di Musica, Arte e Laboratori

Il 21 ed il 22 Agosto 2022 il Parco Museo Jalari di Barcellona ospiterà la quindicesima edizione di Espressivamente. Saranno due giornate all’insegna dell’arte, dell’intrattenimento e del buon cibo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari, è dedicata a tutte le espressioni artistiche esistenti: musica, arte di strada, teatro, poesia, pittura, scultura e fotografia. Il tutto avverrà a Parco Museo Jalari, sito in contrada Jalari, frazione Maloto, un luogo che sintetizza ad hoc i principi esposti precedentemente.

L’ingresso a pagamento è pari a 15€ per gli adulti e 5€ per i ragazzi con età compresa tra i 10 e i 15 anni. Fino ai 10 anni l’ingresso è gratuito.

“EspressivaMente – affermano gli organizzatori – nasce dalla voglia di sensibilizzare il grande pubblico all’espressione artistica concepita nel più ampio senso possibile, figurativa, musicale, teatrale, coreutica, etc. Un’arte che può avere varie forme, da quella didattica, a quella ludica. Vuole essere anche un momento d’incontro, condivisione e scambio, indirizzato alla socializzazione, alla circuitazione di idee e culture, all’unione del passato col presente, al confronto produttivo. Il progetto mira anche a dare la possibilità ai partecipanti di aprirsi a nuovi orizzonti in cui riconoscersi, mettersi in gioco, apprendere, mostrare se stessi e la propria arte”.

Il Programma

DOMENICA 21 AGOSTO

Start 20.00

Visita Al Parco

Mostra Luce | Mariano Pietrini

Collettiva Di Pittura

Mercatino Artigianale

LAB Percussioni Corporee | Mario Taviano

SHOW Il Trampolaio Matto | Santo Scirè

dalle 21.00

MUSIC Nadia Impalà

MUSIC Complesso Di Elettra

SHOW Sonata Per Tubi | Nando E Maila

MUSIC Old Malthouse Jazz Band | Bristol Uk

SHOW Faccio Strada | Francesco Mirabile

MUSIC Sudcantica Special Guest Wouter Vandenabeele + Raffaele Il Gallo

LUNEDÌ 22 AGOSTO

Start 20.00

Visita Al Parco

Mostra Luce | Mariano Pietrini

Collettiva Di Pittura

Mercatino Artigianale

LAB Circo Contemporaneo | Mario Taviano

SHOW Il Trampolaio Matto | Santo Scirè

dalle 21.00

MUSIC Manutsa

SHOW Kalinka | Nando E Maila

MUSIC Rares Morarescu & Carlo Butera Jazz Manouche Quartet

SHOW Lumìe Arte Di Strada | Francesco Mirabile

MUSIC Pacha Kama