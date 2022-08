La Nuova Igea Virtus si presenta il 25 agosto al D’Alcontres, dopo il test con la Nuova Azzurra Fenice

Definiti i gironi del campionato di Eccellenza, che inizia al prima domenica di settembre, la Nuova Igea Virtus sta completando la fase di preparazione sotto la guida dello staff tecnico dell’allenatore Pasquale Ferrara.

Nell’ultima settimana di agosto la squadra sarà impegnata il 25 agosto in un test con la società Nuova Azzurra Fenice, impegnata nel torneo di Promozione, con inizio alle 18:30, ed a seguire la società ha organizzato allo stadio la presentazione di giocatori e staff tecnico. Sarà possibile anche in quella circostanza sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione.

Domenica 28 Agosto è in programma il primo match ufficiale di Coppa Italia, Nuova Igea Virtus – Milazzo, che si disputerà alle 16 Stadio D’Alcontres-Barone e non alle 20:30 come annunciato in precedenza.