Terme Vigliatore protagonista di una Serata di Beneficenza

Il prossimo 28 Agosto a Terme Vigliatore, Piazza Municipio organizza una “Serata di beneficenza”, Giovanni Cacioppo Guest Star

Un comitato spontaneo di cittadini di Terme Vigliatore, in collaborazione con l’Associazione Zero Decibel, organizza una Serata di beneficenza per Terme Vigliatore, patrocinata dal Comune di Terme Vigliatore.

Il prossimo 28 agosto, la Piazza Municipio della cittadina termense si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con un fine nobile: sostenere e aiutare le famiglie disagiate economicamente del luogo, mettendo in atto una serie di iniziative benefiche che possono dar valore all’unione degli abitanti.

La beneficenza, che vedrà protagonisti i Club Service Leo e RatarAct, includerà:

la Festa del Gelato a cura del Bar Mojito’s Cafè

la Live Music a cura di Miscela 2 e Trio Fast

lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Domenico Rizzo

la lotteria di beneficenza con numerosi premi.

Guest star della serata è Giovanni Cacioppo impegnato nello spettacolo comico da lui scritto e interpretato, dal titolo “Ho scagliato la prima pietra”

“Abbiamo pensato che riuscire a riunirsi in una cittadina può avere molteplici significati: non solo il piacere di ritrovarsi insieme e fare qualcosa per Terme Vigliatore, ma farla con lo spirito della beneficenza e della raccolta fondi con l’intento di poter creare un evento atteso anche i prossimi anni.”- hanno sottolineato gli organizzatori, invitando tutti i cittadini, anche fuori comune, a partecipare.