Legambiente, torna a Furnari il 18 ed il 19 agosto Spiagge Pulite: “Riprendiamoci la spiaggia e il boschetto”

Torna “Spiagge Pulite”, l’annuale appuntamento di Legambiente, lungo le coste per liberare le spiagge dai rifiuti abbandonati.

Sono due gli appuntamenti fissati dall’associazione del Longano con i residenti del Villaggio Siena e della Baia Calipso, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Furnari, a difesa delle spiagge, giovedì 18 agosto e venerdì 19 agosto dalle 8 alle 10.

L’iniziativa fa parte della campagna “Spiagge Pulite ” di Legambiente: “Saranno rimossi – dichiara il presidente di Legambiente del Longano Carmelo Ceraolo – i rifiuti portati dalle mareggiate invernali o abbandonati da frequentatori poco civili, sarà anche l’occasione per far conoscere la ricchezza e la fragilità di questo habitat e sollecitare comportamenti che ne favoriscano il rispetto e la salvaguardia, nella speranza che gli amministratori e cittadini sappiano valorizzarlo e indirizzando in una direzione di sostenibilità“.

La campagna sarà occasione concreta per difendere la dignità di un patrimonio straordinario e al tempo stesso azione civile condivisa per ripristinare il senso di appartenenza nei riguardi del bene comune spiaggia. “E’ un importante gesto collettivo di volontariato ambientale – continua Ceraolo – per indagare anche sulla quantità e la tipologia dei rifiuti presenti sulla spiaggia antistante Villaggio Siena e Baia Calipso e relativo boschetto. L’obiettivo è quello di individuare anche i punti critici di una zona piuttosto ampia e le pressioni inquinanti che ancora gravano sulla costa. Sarà analizzato il carico anche di rifiuti che arriva in mare prevalentemente dalle foci di canali o scarichi non depurati Il nostro, è bene ribadirlo, è un monitoraggio puntuale che restituisce un’istantanea utile per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni“.

L’iniziativa sarà anche occasione per chiedere agli organi competenti l’adozione del boschetto per tutelarlo e salvaguardarlo dalla inciviltà e riportarlo alla fruizione della collettività.