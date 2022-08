La comunità di Bafia unita nel dolore per morte di Pasqua Torre e nella preoccupazione per le condizioni del marito

L’intera comunità di Bafia, frazione collinare di Castroreale, è rimasta senza parole davanti alla tragedia che ha colpito stanotte la famiglia Torre.

Per tutta la notte i residenti del borgo hanno dato una mano fino dei momenti successivi al violento incidente che ha coinvolto la Fiat Panda condotta da Santo Torre, su cui viaggiava la moglie Pasqua Torre, vittima di questa tragedia. Il mezzo, dopo aver urtato il muretto della strada comunale, all’interno della frazione, ha danneggiato la centrale del gas ed è precipitata nella scarpata sottostante. I primi soccorsi sono stati forniti dai residenti, che in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, sono riusciti ad estrarre il corpo della povera Pasqua Torre dall’abitacolo dell’automobile. Il marito, gravemente ferito, era uscita dal parabrezza ed è stato trasportato dai sanitari prima a pronto soccorso del Fogliani di Milazzo e poi trasferito al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, in prognosi riservata.

Tra i primi a raggiungere il luogo dell’incidente c’era anche l’assessore comunale Andrea Triolo e il sindaco Giuseppe Mandanici. Per verificare eventuali danni alla rete del gas, è stata disposta la chiusura dell’erogazione per la giornata di oggi, così da consentire ai tecnici di accertare la piena funzionalità dell’impianto.

“Siamo sconvolti – afferma l’assessore Triolo, che conosce bene la famiglia Torre – per quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore di tutta la comunità di Bafia, dove Pasqua Torre era conosciuta ed apprezzata da tutti. La nostra preoccupazione adesso è soprattutto per le condizioni del marito, Santo Torre, augurandoci che le cure dei sanitari possano consentirgli una pronta ripresa”.