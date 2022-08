Castroreale, incidente mortale sulla strada per Bafia. Coinvolta una coppia, la moglie è morta, ferito il marito

Tragico incidente sulla strada comunale che collega la frazione Bafia con il centro di Castroreale.

Una Fiat Panda, su cui viaggiava una coppia, è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell’impatto con il terreno non c’è stato nulla da fare per donna, Pasqua Torre di 69 anni, originaria di Bafia, mentre l’uomo S.T. di 77 anni è rimasto gravemente ferito ed stato trasportato al Pronto Soccorso di Milazzo dove si trova in prognosi riservata.

Sulla dinamica indagano i Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Barcellona. L’auto, secondo una prima ricostruzione, dopo la mezzanotte, avrebbe impattato prima un muretto e poi la cabina del gas (come testimoniano le immagini), che si trova sul bordo della strada, e poi sarebbe precipitata nella scarpata sottostante. L’automobilista avrebbe perso il controllo della Panda all’altezza di una curva.

La coppia avere assistito all’esibizione del figlio con la fisarmonica, impegnato a Bafia per una cerimonia prematrimoniale di un amico. Stavano rientrando a casa, quando è avvenuto il tragico impatto.

I primi soccorsi sono stati dati da Federico Rappazzo il ragazzo che salvò il piccolo Kelvin, nella tragedia di Torino durante la finale Juventus-Real Madrid, ed un medico di Bari che si trova a Bafia per le vacanze.