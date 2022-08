Regionali 2022, il centrodestra scioglie le ultime riserve: il candidato alla presidenza è Renato Schifani

Ad annunciare il via libera alla candidatura di Renato Schifani alla presidente del centrodestra unito alle Regionali siciliane è stato il presidente dell’Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè: “Abbiamo avuto questa mattina una riunione all’interno del partito ed accettiamo volentieri la candidatura di Renato Schifani”.

A poche ore dalla scadenza della presentazione dei simboli della lista, arriva la decisione di partiti del centrodestra siciliano di sostenere in modo compatto la candidatura dell’ex presidente del Senato Renato Schifani, scelto in una rosa di nomi che via via è stata sfoltita dai veti incrociati a partire da quello della Prestigiacomo. In quell’elenco per qualche giorno c’è stato anche il capogruppo all’ARS di Forza Italia, il barcellonese Tommaso Calderone.

La scelta di Schifani ha messo d’accordo anche gli altri partiti della coalizione, Fratelli d’Italia e Lega in primo luogo. Il candidato del centrodestra dovrà vedersela con l’esuberanza di Cateno De Luca, sostenuto da tanti sindaci siciliani, con l’espressione del centrosinistra Caterina Chinnici, scelte attraverso il passaggio delle primarie, ma che deve ricompattare l’area dei progressisti sotto un programma condiviso.

foto wikipedia