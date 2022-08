La serie D di Subbuteo si giocherà a Barcellona Pozzo di Gotto

Il Ct Mortellito Barcellona, unitamente al Messina Table Soccer, organizzeranno il concentramento sud del campionato di serie D di Calcio da Tavolo, al quale, tra le altre, parteciperanno anche le squadre affiliate alla società di Barcellona e Messina, e cioè il Calcio Tavolo Igea e lo Zancle Table Soccer.

L’evento si terrà nel primo weekend di ottobre, ma già la macchina organizzativa è in moto da tempo per offrire un evento all’altezza delle aspettative sotto tutti i punti di vista, dal momento che il blasone dello stesso, al di la della categoria, è storicamente elevato.

E’ prevista la partecipazione di molti club provenienti da Puglia, Campania e Calabria, oltre che dalla Sicilia, che proveranno a strappare alle compagini messinesi l’unico pass disponibile per la promozione al campionato nazionale di serie C.

Una manifestazione spalmata su due giornate, in cui tutte le squadre si affronteranno tra di loro nella prima fase in un grande girone all’italiana e nella seconda fase finale dei playoff, che coinvolgeranno le prime quattro classificate. “Sarà un weekend ad alta tensione agonistica – affermano gli organizzatori – che ci auguriamo possa regalare ai nostri l’agognata promozione in serie C”.