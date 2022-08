Gli appuntamenti con gli spettacoli e la cultura nella serata di San Lorenzo

A ridosso del Ferragosto torna a grande richiesta la rubrica degli appuntamenti estivi organizzati nelle piazze dei comuni del comprensorio tirrenico. Non è una guida esaustiva e per questo chiediamo la collaborazione delle amministrazioni comunale per informare i lettori sugli eventi del territorio.

Ecco una prima raccolta di eventi della giornata di oggi, anche condizionata dall’incognita maltempo, con i dati raccolti attraverso le pagine social ufficiali dei comuni:

Castroreale: dalle 21 alle 24 visita gratuita del museo civico “La notte dei desideri” con assaggio di biscotti castrensi e malvasia.

Falcone: alle 21.30 in piazza Principe Romeo lo spettacolo musicale e danzante con Gabriella Rovetto e Gigi Arena

Milazzo: alla 19 inaugurazione della mostra di pittura di Giovanni Pione a Palazzo D’Amico, aperta fino al 31 agosto.

Novara di Sicilia: dalle 21.45 nell’arena San Sebastiano il musical “Notre Dame” con l’ass. Italian Ballet e Artist Academy

Oliveri: alle 22 il concerto Pop Rock Italia R.E.B in piazza Roma

Tindari: alle 21 il teatro antico ospiterà la “Serata in risata” (to be announced)