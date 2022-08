“Libreria di qualità”, una delle 6 migliori in provincia è a Barcellona P.G.

A darne notizia è la Direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore, che ha classificato come una delle migliori 6 in Provincia di Messina la Mondadori Book Store di Barcellona P.G..

La libreria si trova in via Umberto I e, spesso e volentieri, si trasforma in un laboratorio creativo che accoglie appassionati della cultura, siano essi autori, attori, bambini o semplici lettori.

Per la città, è un punto di riferimento e per i più romantici è anche un modo per staccare la spina ai tablet, ai cellulari e alla vita frenetica quotidiana.

Angelica Furnari, da tutti conosciuta come “la libraia” si è detta “molto felice e orgogliosa del traguardo raggiunto” ed ha aggiunto: “Siamo pronti a fare sempre meglio“.

