Barcellona, domani si terranno i funerali della nonna di Francesca Chillemi

Si terranno domani alle 16:30 nella chiesa di Sant’Andrea i funerali di Francesca Isgrò in Sciotto, nonna materna dell’attrice miss Italia 2003 Francesca Chillemi.

Nonna Ciccina, così era conosciuta dai tanti che la conoscevano per la sua attività di bidella ma anche per la sua presenza nel negozio d’abbigliamento per bambini gestito dalla figlia, si è spenta all’età di 98 anni circondata dall’affetto dei suoi cari, le figlie Angela, Maria e Domenica, i generi Mario, Salvatore e Cosimo, ed i tanti nipoti e pronipoti.

Con questo messaggio Francesca Chillemi ha descritto il forte legame con la nonna, sempre disponibile e pronta a regolare un sorriso.

La redazione porge le condoglianze ai familiari di nonna Francesca.