Barcellona, riparte il servizio Amico Taxi con il supporto dell’ass. Pane Quotidiano

Grazie alla disponibilità dell’Associazione Il Pane Quotidiano OdV, viene ampliato il servizio destinato al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto infatti, avvalendosi delle facoltà previste dal contratto sottoscritto con PMG Italia Società Benefit, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Il Pane Quotidiano Odv per estendere il servizio che, come ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Avv. Antonio Raimondo, si rivolgerà a tutti i soggetti in situazione di bisogno con particolare attenzione verso coloro i quali devono recarsi per cure oncologiche e visite specialistiche connesse presso l’Ospedale Papardo o il Policlinico Universitario di Messina.

Saranno ovviamente assicurati tutti i servizi di trasporto a carattere locale e saranno attivati altri servizi annessi che consentiranno ai soggetti in situazione di bisogno di fruirne agevolmente. Un ringraziamento particolare, il Presidente Antonio Raimondo lo esprime alla dottoressa Antonella Dipietro e ad Antonio Corso, rispettivamente responsabile territoriale e consulente di PMG Italia Società Benefit, al Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò, all’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Roberto Molino e alla dottoressa Sebastiana Caliri Dirigente del Comune di Barcellona P.G.: “Sono coloro che hanno fortemente voluto la riorganizzazione del servizio e il coinvolgimento della nostra Associazione”. Nei prossimi giorni saranno resi noti i servizi erogabili e le relative modalità di fruizione.