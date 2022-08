Barcellona, la Giunta regionale ha finanziato con un milione di euro la riqualificazione della via Roma

Arriva una buona notizia dall’ultima Giunta regionale guidata dal presidente Nello Musumeci, ormai pronto alle dimissioni.

È stato infatti finanziato il progetto stralcio presentato dall’amministrazione comunale di Barcellona del sindaco Pinuccio Calabrò per la riqualificazione del tratto della via Roma compresa da via Carducci e la via Operai, comprese le piazze Duomo e San Sebastiano.

I lavori riguarderanno il rifacimento del marciapiedi, le pavimentazioni, il verde urbano e le opere di arredo.

“Sono trascorsi dodici anni dalla stesura del primo progetto – scrive su Facebook il primo cittadino – ma solo oggi è stata posta la firma risolutiva sulla delibera di Giunta Regionale che assegna un milione di euro per dare finalmente attuazione alla riqualificazione della via Roma, l’asse viario storico più importante della città del Longano. Il progetto ha vissuto diverse traversie legate soprattutto alle modifiche che le varie amministrazioni succedutesi nel tempo avevano richiesto, determinando la perdita del finanziamento iniziale, assegnato dal governo nazionale”.

Il sindaco, insieme all’assessore Roberto Molino, rivendicano la determinazione con cui hanno voluto fortemente recuperare i fondi perduti senza voler perdere altro tempo. “Così l’assessorato regionale all’infrastrutture e trasporti ed in particolare l’Assessore Marco Falcone, nell’ambito dei fondi per la rigenerazione urbana, su pressante sollecitazione dell’amministrazione Calabrò (provvedendo a rielaborare uno stralcio del progetto esecutivo) ha riassegnato le somme”.

La Giunta Regionale ha inoltre deliberato un finanziamento di 945 mila euro per la ristrutturazione della Basilica Minore di San Sebastiano Martire