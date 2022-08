Barcellona, dalla Regione assegnati 945 mila euro per la ristrutturazione della Basilica di San Sebastiano

L’annuncio è stato dato dall’on. Tommaso Calderone attraverso i suoi canali social.

“Ho seguito da vicino questa vicenda ed oggi posso essere soddisfatto del suo esito insieme ai miei concittadini di Barcellona Pozzo di Gotto. La Giunta Regionale ha deliberato un finanziamento di 945 mila euro per la ristrutturazione della Basilica Minore di San Sebastiano Martire”.

Il finanziamento si aggiunge a quello per la riqualificazione della via Roma nel tratto tra via Carducci e via Operai comprese le piazze Duomo e San Sebastiano.