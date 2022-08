Asp Messina: rinnovati 4 capi distretto in provincia, a Milazzo nominata Francesca Casella

L’Asp Messina ha proceduto al assegnare l’incarico di capi distretto in altrettante aree di competenza della provincia, che risultavano coperti con affidamenti temporanei.

Il commissario straordinario di Messina Bernardo Alagna ha nominato oggi la dott. ssa Francesca Casella nel distretto di Milazzo, il dott. Sergio Quaranta in quello di Lipari, il dott. Francesco Catalfamo in quello di Patti, il dott. Bruno Natale in quello di Mistretta.

I quattro capi distretto sono stati nominati alla fine di una complessa selezione e dopo che da parecchio tempo i Distretti Sanitari in questione risultavano coperti con incarichi temporanei.

La direzione dell’Asp Messina “augura un buon lavoro ai neo direttori e auspica che attraverso di essi la sanità territoriale dei quattro distretti possa avere una adeguata attenzione“