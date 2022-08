Barcellona senza un cartellone estivo: la nota del sindaco Calabrò

Il sindaco Pinuccio Calabrò interviene sul dibattito innescato dalla notizia dell’impossibilità di allestire un vero e proprio cartellone estivo, con l’organizzazione di singoli eventi nella piazza delle Ancora a Calderà.

“E’ indubbio – afferma il sindaco – che l’adozione di un percorso pluriennale di riequilibrio finanziario condiziona l’azione amministrativa e riduce la capacità di spesa dell’ente che vi abbia fatto ricorso, ed in tal senso vanno intese le dichiarazioni rese dall’assessore. Sono diversi i modi in cui tali limitazioni si possono manifestare; un esempio per tutti si rinviene nell’obbligo di ridurre di almeno il 10% la spesa per l’acquisto di beni e servizi.

Tuttavia non è il piano di riequilibrio a condizionare il cartellone dell’estate barcellonese, bensì gli obblighi di contenimento della spesa che derivano dalla deliberazione n. 41 del 19.09.2019, adottata dal Consiglio Comunale al fine di attuare le misure finanziarie correttive rese necessarie dai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di controllo dei consuntivi e dei bilancio di previsione di precedenti esercizi.

Tra le misure correttive previste dalla delibera consiliare n. 41/2019 c’è il divieto – imposto dai rilievi mossi dalla Corte dei Conti – di sostenere spese che non siano obbligatorie per legge. È questo il vincolo fondamentale all’approntamento del cartellone estivo”