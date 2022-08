Barcellona, per la mancanza di fondi previsti ad agosto solo alcuni appuntamenti a Calderà

Le ristrettezze economiche del Comune, con la mancanza di fondi dedicati al turismo ed alla cultura, per via del piano di riequilibrio economico, non ha consentito alla Giunta Calabrò di realizzare il vero e proprio cartellone estivo concernente gli spettacoli di intrattenimento durante la stagione calda.

L’assessore alla cultura ed al turismo Viviana Dottore, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò, si sono impegnati con le poche risorse a disposizione per organizzare – seppur in numero esiguo – alcune serate di svago e divertimento, programmate per il mese di agosto in Piazza delle Ancore, a Calderà.

“Abbiamo scelto quella location – afferma l’assessore Dottore – perchè è riconosciuto come domicilio eletto di spensieratezza, allegria e aggregazione tra famiglie, giovani e meno giovani della nostra città”.

Si inizia venerdì 5 agosto a partire dalle ore 21:00 con una serata di intrattenimento dedicati ai più piccoli, con attività di ballon art, baby dance, spettacolo di bolle di sapone, animazione con mascotte dal mondo dei cartoni animati e delle favole, trucchi per bambini, carretto di zucchero filato e pop corn: “Tra le presentazioni di libri e attività culturali finora organizzate – commenta l’assessore – ci tenevo particolarmente a realizzare una serata anche per i più piccoli”.

Il 6 e 7 agosto, l’associazione culturale Ars vivendi, presso la piazzetta antistante la chiesa di San Rocco, allestirà una mostra di pittura di artisti locali.

Lunedì 8 agosto a partire dalle ore 21:30 circa, si terrà una serata in musica, che avrà come protagonisti alcune delle eccellenze barcellonesi, come gli Atmosfera Blu, Lina Savonà, dj Pippo Basile e un collegamento video con l’Australia con la celebre voce di Radio Blu, Paolo Puglia.

La danza sarà protagonista con un serie di appuntamenti dedicati alle scuole di danza della città: il 9 agosto della scuola Move your body; il 20 agosto della scuola A tempo di danza; il 21 agosto il festival dello sport (a partire dalle ore pomeridiane coinvolgerà tutto il litorale di Spinesante) organizzato dalla Power gym, per poi proseguire con la sfilata di danza della scuola Demon dance; il 27 agosto si potrà assistere al saggio di danza della scuola Sicily Accademy.

Dal 12 al 17 agosto, sono in programma i festeggiamenti della festa di San Rocco della Parrocchia di Calderà.