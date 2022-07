Barcellona, presentato un ricorso per la nuova gara sulla raccolta dei rifiuti: il contratto sarà stipulato con riserva

Alla scadenza dei termini fissati dalla normativa, la ditta Caruter, terza classificata nel nuovo bando di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti della città di Barcellona Pozzo di Gotto, con pec del 25/07/2022 ha presentato ricorso al TAR di Catania.

L’impresa avrebbe contestato l’assegnazione del punteggio sia per la Dusty, a cui è stato aggiudicati l’appalto, sia per l’associazione temporanea d’impresa, classificata al secondo posto nella graduatoria. L’istanza chiama in causa anche la SRR città metropolitana di Messina, che ha gestito l’appalto, ed il comune di Barcellona P.G., mandataria del bando di gara, con la richiesta di sospensiva dell’affidamento/aggiudicazione del servizio.

L’amministrazione comunale di Barcellona è corsa ai riparti per evitare ritardi nell’avvio del nuovo appalto e con atto di indirizzo politico della giunta ha chiesto agli uffici di preparare gli atti propedeutici alla stipula del contratto alla Dusty, sotto riserva di legge, al fine di iniziare il porta a porta su tutto il territorio comunale eliminando fin dal prossimo autunno le isole ecologiche mobili.