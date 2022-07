I Lions Clubs di Barcellona, Milazzo e Patti a sostegno del Centro dedicato all’autismo

I Lions Clubs della Zona 9 del Distretto 108 YB Sicilia Barcellona PG-Milazzo-Patti , con il coordinamento del Presidente di Zona e la presenza del Delegato del Governatore Distrettuale, hanno promosso e partecipato all’iniziativa di divulgazione sul tema dell’autismo, svoltasi martedì 26 luglio 2022 al Teatro Antico di Tindari. La emozionante rappresentazione teatrale ha toccato i temi più importanti del mondo dell’autismo ed evidenziato le problematiche che coinvolgono i soggetti colpiti e le loro famiglie.

Riprende così l’impegno dei Lions a favore del Centro dedicato all’autismo di Barcellona PG e del Laboratorio di Arte Musiva – realizzato con il sostegno del Distretto e con il contributo della Fondazione Internazionale Lions.

“I Lions Club della zona – si legge in una nota – stanno avviando azioni di promozione e di potenziamo della consapevolezza su tutti gli aspetti che riguardano il mondo dell’autismo; un impegno che vuole essere concreto affinché l’attenzione e le attività rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle complesse tematiche dell’autismo non si affievoliscano, nella consapevolezza che comprendere le peculiarità ed i bisogni risulta essenziale per il sostegno nel durante noi che nel dopo di noi”.