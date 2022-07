Barcellona, la protesta del comitato per il Cutroni Zodda: riconsegna i certificati elettorali

Il comitato per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona torna a far sentire la sua voce con una protesta più volte annunciata, ma mai attuata fino in fondo.

È stato deciso infatti di riconsegnare i certificati elettorali in vista delle elezioni nazionali e regionali. “Pur ritenendo che non votare significhi far scegliere gli altri – si legge in una nota – il comitato ha deciso di consegnare al Sindaco i certificati elettorali per una pausa di riflessione, deluso per l’insensibilita’ istituzionale di una classe politica che, negli ultimi decenni, ha ridotto il glorioso Cutroni-Zodda ad un miniospedale ad intermittenza. Si impone un’azione sinergica per avere risposte definitive per le esigenze dei 13 comuni del distretto ed in tal senso si rinnova l’invito a tutte le associazioni ed ai Sindaci”.

La cittadinanza può consegnare i certificati anche in fotocopia presso l’Oasi-centro anziani il lunedì dalle 18 alle 20, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice con ingresso da via Manganelli 4 il mercoledì dalle 17 alle 20, chiedendo di suor Marilena Mercurio o della dottoressa Francesca Arico’, presso la casa di solidarietà ed accoglienza di via Garibaldi 682 il venerdì dalle 18 alle 20, chiedendo di padre Insana, presso Filippo Correnti via Caldera ’62 con ingresso anche da via Fiera Franca il lunedì dalle 18 alle 20.