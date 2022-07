Mazzarrà Sant’Andrea, nel Parco Robinson sarà realizzata un’area per i cani e verranno ripristinati i giochi per bambini

L’Amministrazione Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea lavora senza sosta per il decoro del territorio. Presto novità importanti arriveranno per due punti importanti della cittadina. Intanto nel centralissimo Parco Robinson. Qui sarà realizzata un’area destinati agli amici a quattro zampe. Una zona dedicata ai cani con giochi e fontanelle. Al Parco Robinson, inoltre, sarà installata un’altalena per bambini e saranno revisionati tutti i giochi già esistenti.

In Contrada Finaita, nei pressi della splendida fontana posta all’ingresso del paese, sarà realizzata un’area pic-nic e sarà collocata un’ulteriore altalena per bambini. Inoltre, i giochi già esistenti saranno anche qui tutti interamente revisionati per garantire la sicurezza dei loro piccoli utenti.

“Abbiamo deciso di realizzare – ha dichiarato il sindaco Carmelo Pietrafitta – un’area dedicata ai cani in modo da poter fare in modo che i proprietari abbiano un luogo tranquillo e sicuro, dove far correre e giocare serenamente i loro amici a quattro zampe. Collocheremo giochi e fontanelle per poter avere tutti gli agi i comfort necessari. Ma la nostra attenzione per il territorio non si ferma. Abbiamo deciso di collocare ulteriori giochi per bambini e procedere a revisionare tutti quelli già esistenti in modo da garantire massima sicurezza ai bimbi e far star tranquilli i loro genitori”.