Visita dello scrittore Melo Freni all’Oikos Museion di Pippo Messina

Lo scrittore e giornalista Melo Freni nei giorni scorsi ha visitato l’Oikos Museion di Pippo Messina. Freni ha potuto così ammirare la scultura di Demetra, a cui aveva dedicato una poesia, che è stata riprodotta su un targa a lui donata per l’occasione dallo scultore.

Tra i visitatori del museo c’erano in quel momento Pino Cordaro, esperto di fotografia e la pittrice Dominga Sottile.

L’opera rappresenta “Demetra fonte di vita”, dea della natura, dei raccolti e delle messi, resa quasi in movimento per essere colpita da un colpo di vento che le scompiglia i capelli, mentre sotto sforzo trattiene il mantello. Essa è stata apprezzata da Melo Freni e dagli altri visitatori, che sono stati sorpresi dal fatto che la scultura emette acqua dai seni, acqua che la Dea raccoglie proprio nel suo stesso mantello

All’interno dell’Oikos Museion gli ospiti hanno potuto ammirare le opere scultoree, pittoriche e grafiche non solo di Messina ma anche di Nicola Andreace, Carlo Levi, Nino Leotti, Nino Gentile, Ignazio D’Anna, Pino Coletta, Marco Vargiu, Giuseppe Minissale, Carmelo Cacciola, Liliana Vaglia, Lorenzo Chinnici e Luis Giacobbe.