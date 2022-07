Terme Vigliatore, arrestato un tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore domenica sera hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne cittadino tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio nel comune di Terme Vigliatore, i Carabinieri della locale Stazione avevano notato dei movimenti sospetti del cittadino extracomunitario, tanto da indurre i militari a ritenere che lo stesso potesse detenere sostanza stupefacente all’interno della propria abitazione. I Carabinieri hanno dunque predisposto uno specifico servizio antidroga, effettuando una perquisizione domiciliare nell’abitazione.

All’interno dello stabile, in un armadio, sono stati rinvenuti complessivamente 570 grammi di marijuana, suddivisa in tre buste ed altrettante dosi già suddivise in confezioni da due grammi. Inoltre è stato ritrovato un bilancino di precisione e circa 3.000 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.