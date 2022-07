Convalidato l’arresto del pusher 24enne arrestato a Terme Vigliatore: concessi i domiciliari con il braccialetto elettronico

Il giudice monocratico Giuseppe Sidoti ha convalidato l’arresto del 24enne tunisino H. C. arrestato dai carabinieri di Terme Vigliatore con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A termine dell’udienza di convalida, il giudice ha accolto l’istanza degli avvocati difensori Vittorio La Torre e Carmelo Cicero ed ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, presso il domicilio in contrada Tonnarella di Furnari.

Durante un servizio di controllo, il giovane ha insospettivo la pattuglia dei carabinieri di Terme Vigliatore, che hanno effettuato un controllo più approfondito presso il domicilio del 24enne, rinvenendo 568 grammi di marijuana, in parte già divisa in dosi pronte per lo spaccio, in parte in due buste sottovuoto nascoste sotto le selle di ciclomotore, insieme ad un bilancino di precisione ed a 3 mila euro in contanti. Per il ragazzo è scattato l’arresto in flagranza di reato, che dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.