Barcellona, sulle tariffe Tari la maggioranza non garantisce il numero legale in consiglio comunale: oggi in aula per il piano di riequilibrio

E’ mancato per ben due volte il numero legale in consiglio comunale per approvare il nuovo regolamento per le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti 2022.

La maggioranza consiliare non è riuscita a garantire il numero minimo di consiglieri richiesto per l’approvazione del provvedimento, sia nella prima convocazione, sia nella seconda di ieri sera, quando il quorum era ridotto a 10 consiglieri. Alle 19 erano presenti in aula solo 9 consiglieri, Gabriele Sidoti per il gruppo d’opposizione di Città Aperta ed otto esponenti riconducibili alla maggioranza (Tindaro Grasso, Giampiero La Rosa, Tommaso Pino, Lidia Pirri, Antonella Lepro, Stefano La Malfa, Gianfranco Benenati e Cesare Molino). Assente giustificato è il presidente del Consiglio comunale Angelo Paride Pino, alle prese con il Covid. Nella giornata precedente erano stati gli esponenti di Forza Italia a provare a mantenere il numero legale, in quel caso fissato a 13 consiglieri.

La seduta si è così interrotta definitivamente al momento della votazione dell’emendamento sui benefit per coloro che conferiscono al centro comunale di raccolta, ma già venerdì i consiglieri dovrebbero tornare in aula per procedere all’approvazione del provvedimento, il cui termine di scadenza è sempre fissato dal Ministero al 31 luglio, salvo ulteriori deroghe.

Il tour de force del consiglio comunale prosegue oggi con la seduta convocata d’urgenza per l’approvazione della revisione del piano di riequilibrio, proposto dall’amministrazione comunale, con alcune modifiche messe a punto dall’ufficio ragioneria, che dovranno essere approvate entro la data di domani.