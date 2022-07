Mare senza Frontiere 3.0, Asp Messina ed il Comune di Barcellona attivano la convenzione per l’assistenza a mare dei disabili

Da oggi 26 luglio e fino al 31 agosto sarà attivo il servizio “Mare senza Frontiere 3.0: accessibilità a tutti” realizzato in convenzione tra l’Asp Messina e i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo e Letojanni.

“Vogliamo dare la possibilità di andare al mare a tutti – afferma il commissario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna – anche a chi ha maggiori difficoltà perché diversamente abile, proseguendo in un percorso virtuoso iniziato ormai da alcuni anni, per garantire sempre maggiori e migliori servizi ed incrementare politiche di inclusione sociale”.

L’attività è prevista da martedì alla domenica, mattina e pomeriggio, dalle 9.00-12.00 e dalle 16.00-19.00. “Il progetto – spiega Alagna – è destinato destinato a persone in condizione di disabilità in modo che possano accedere, senza barriere architettoniche in spiaggia. Gli spazi adibiti serviranno per accogliere, sostenere e soddisfare i bisogni speciali e dunque contrastare gli ostacoli che impediscono la regolare fruizione degli arenili. Il progetto mira alla fruizione di percorsi funzionali che permetteranno l’arrivo delle persone in condizioni di disabilità in spiaggia, grazie a sedie job, e il posizionamento nei pressi degli ombrelloni nell’area predisposta, con l’aiuto di operatori socio sanitari dell’Asp e la collaborazione di personale e bagnini dei comuni e operatori di associazioni che si occupano del sociale. Tutti saranno dotati di attrezzature atte a garantire migliori spostamenti”.

Il tema dell’accoglienza è molto sentito anche dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto come spiega l’assessore ai servizi sociali Roberto Molino: “Tale attività è disponibile in un tratto di spiaggia in località Spinesante, dotato di attrezzature e personale di supporto. Il servizio prevede servizi e strutture e servizi fruibili per tutta la durata dell’iniziativa. E’ una lodevole attività per i diversamente abili che mette insieme l’ Asp e alcuni comuni, per un’azione sinergica per abbattere le barriere fisiche e culturali”.

FOTO DI REPERTORIO