Barcellona, bonificata l’area artigianale di Sant’Andrea. L’ass. Pino: “I cittadini la mantengano pulita”

La gara ciclistica regionale in memoria del compianto Ciccino Pagano è stata l’occasione per rifare il look all’area artigianale di Sant’Andrea, più volte al centro di segnalazioni per l’abbandono di rifiuti di ogni genere.

Le squadre di operai della Dusty hanno ripulito la strade di cumuli d’immondizia presenti ed è stato effettuato un intervento di bonifica anche dei marciapiedi invasi delle erbacce. L’attività proseguirà nei prossimi giorni per completare il lavoro avviato, sperando nella collaborazione dei cittadini che non dovranno più usare quella zona come una discarica a cielo aperto.

“Credo che potrebbe essere opportuno evidenziare – afferma l’assessore all’Ambiente Paolo Pino – che tutto ciò si è reso possibile grazie alla programmazione ed all’impegno profuso per garantire il regolare svolgimento della gara ciclistica regionale in memoria di Ciccino Pagano. In tale occasione l’area artigianale ha mutato decisamente look ed altri interventi sono programmati nei prossimi giorni.

Ritengo che la sinergia tra amministratori, cittadinanza ed associazioni siano fondamentali per rendere migliore il nostro territorio ed al tempo stesso per formare ragazzi e creare realtà sportive di livello. Adesso tocca ai cittadini mantenere pulita quella zona che troppo spesso è stata trasformata in discarica”.