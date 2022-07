Nuova Igea Virtus: definite le date del raduno e del ritiro ed il programma delle amichevoli

Si avvicina l’inizio della stagione 2022-2023 della Nuova Igea Virtus, con il raduno fissato giovedì 28 luglio.

Il tecnico Pasquale Ferrara ed il direttore sportivo Benedetto Bottari hanno già tracciato la road-map, fissando i successivi step del ritiro.

𝗥𝗮𝗱𝘂𝗻𝗼

La data di inizio delle attività, con il raduno vero e proprio è fissata per Giovedì 28 Luglio, alle ore 16.00, presso lo Stadio D’Alcontres-Barone di Barcellona, dove, con sole sedute pomeridiane, vecchi e nuovi giallorossi effettueranno test-fisici, visite medico sportive e concluderanno questo week-end lungo domenica pomeriggio con una amichevole in famiglia Gialli vs Rossi.

Nel corso di questa breve tre giorni, Ferrara e lo staff tecnico barcellonese visioneranno anche interessanti prospetti under (2004/2005) provenienti dal comprensorio e non solo.

𝗥𝗶𝘁𝗶𝗿𝗼

Lunedì 1 Agosto è l’inizio del ritiro pre-campionato vero e proprio, che si svolgerà, sino al 13 di agosto incluso, nella vicina 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 dove, grazie all’ospitalità e disponibilità del Sindaco, Dott. Marco Pettinato, la Nuova Igea Virtus usufruirà della bellissima struttura sportiva locale, alternando il lavoro in palestra a quello sul manto erboso dell’impianto comunale.

𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗔𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶

Questo il calendario delle amichevoli già programmate (non sono però escluse modifiche su data/orario)

Mercoledì 3 Agosto: Test contro Rappresentativa Locale (presumibilmente a Fondachelli, orario da stabilire)

Sabato 6 Agosto: Sant’Agata Calcio – Nuova Igea Virtus (Stadio B.Fresina, Sant’Agata di Militello, orario da stabilire)

Mercoledì 10 Agosto: amichevole in via di definizione

Sabato 13 Agosto: Sant’Agata di MIlitello, 2° Memorial Pippo Nanì, triangolare con Sant’Agata, Ragusa e Nuova Igea Virtus.

Al termine del torneo a Sant’Agata giocatori e staff avranno il rompete le righe e si rivedranno, al D’Alcontres Barone, il 16 Agosto alle 16 per la fase finale della preparazione che condurrà i ragazzi alla prima gara ufficiale (valida per la Coppa Italia), fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti per domenica 28.