Barcellona, tornano dagli Stati Uniti e dal Canada per festeggiare i cento anni della madre Salvatora

Salvatora Mirabile ed i parenti di Barcellona Pozzo di Gotto hanno voluto attendere l’arrivo delle due figlie emigrate in America Settentrionale per festeggiare i cento anni, compiuti il 14 luglio scorso.

La festa, a cui hanno partecipato l’assessore Roberto Molino ed il presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, si è tenuta ieri sera in contrada Maloto. Nonna Salvatora è stata così circondata dall’affetto dei quattro figli, Mimma Livoti, che vive da 50 anni a Washinton D.C., Maria Livoti, residente in Canada, Dora Livoti, che accudisce la madre in contrada Maloto, e Nino Livoti, anch’egli residente a Barcellona. Al taglio della torta era presenti anche i parenti e gli amici della nonnina di Maloto.

L’assessore Roberto Molino ha consegnato una mazzo di fiori alla festeggiata, mentre il presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino ha fatto preparare una targa ricordo.