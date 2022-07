La Genius Loci presenta un depliant con le bellezze nascoste della città del Longano

Siamo in piena estate. È tempo di relax e vacanze. Molti pensano alle arcinote città d’arte, ai borghi di montagna, alle attrazioni dei soliti villaggi vacanze.

Pochi credono che ci possa essere qualcosa da vedere in una cittadina come Barcellona Pozzo di Gotto, nata come comune autonomo circa due secoli fa dall’unione di un’ex frazione di Castroreale e un’ex frazione di Milazzo. Eppure c’è tanto da vedere. Nonostante nel tempo si sia fatto ben poco per attirare turisti nella città del Longano, e dove se ne trovano sembra che ci siano finiti per caso, ci sono piazze, chiese, torri, monumenti, musei sconosciuti ai più e meritevoli di maggior considerazione: quanti barcellonesi saprebbero indicare agli eventuali turisti dove si trova il giardino di Proserpina progettato dal giapponese Hidetoshi Nagasawa o la grotta Mandra dove ci sono incisioni risalenti all’età del rame? Chi saprebbe dire qualcosa sul centro archeologico di Monte S. Onofrio o sulla necropoli di Colle Cavaliere? E c’è molto altro. Purtroppo anche i barcellonesi conoscono molto poco la propria città.

L’associazione culturale Genius Loci lo sa e da tempo si impegna per valorizzare e far conoscere il territorio alla cittadinanza e ai visitatori. L’iniziativa più recente è stata la realizzazione di un depliant illustrativo con informazioni sulla storia della città e indicazioni per ben quattro itinerari (urbano barcellonese, urbano pozzogottese, extraurbano e verde) che può offrire un concreto aiuto a chi vuol saperne di più su Barcellona Pozzo di Gotto. Il depliant è stato stampato in centinaia di copie e sarà distribuito nei luoghi più frequentati della città (bar, farmacie, edicole, librerie, esercizi commerciali). Nel depliant non c’è solo un elenco di nomi ma anche dettagli precisi per saperne di più.

L’iniziativa è stata presentata da Bernardo Dell’Aglio e Marcello Crinò, componenti del direttivo della Genius Loci e ideatori del depliant, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’aula consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Accanto a loro c’era l’assessore alla cultura e al turismo Viviana Dottore, sempre presente alle iniziative delle associazioni culturali barcellonesi. La conferenza stampa è stata aperta dall’assessore Dottore che ha ringraziato l’associazione Genius Loci per l’impegno profuso nella valorizzazione del territorio e ha auspicato che i barcellonesi possano cogliere l’occasione di conoscere e visitare tutte le cose belle che la nostra città offre.

Bernardo Dell’Aglio ha spiegato che il depliant vuole essere un materiale di servizio e di pubblica utilità ma l’impegno della Genius Loci va ben oltre: l’associazione è disponibile alla realizzazione di visite guidate, in italiano e in lingua straniera, anche ad agosto. Marcello Crinò ha illustrato la struttura del depliant, da lui scritto e impaginato, e si è soffermato sull’enorme varietà di beni artistici in città, sia di opere moderne sia di opere risalenti al Medioevo o ad un più lontano passato. Il progetto culturale dell’associazione culturale Genius Loci è decisamente un’iniziativa lodevole, che merita la più ampia diffusione.