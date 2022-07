Barcellona, tragedia sul lungomare di Spinesante: morto un uomo di 47 anni

Un malore improvviso durante un pomeriggio in riva al mare ha strappato alla vita un 47enne di Barcellona, che si trovava insieme ai familiari.

Per l’uomo, Michele Cosentino che lavorava presso un supermercato della zona, non c’è stato nulla da fare e non sono stati sufficienti i soccorsi immediati dei bagnini del lido che si trova sul lungomare di Spinesante.

I medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso, così come i carabinieri di Barcellona, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Cosentino lascia la moglie ed una figlia, a cui la redazione rivolge le più sentite condoglianze.

La disgrazia di Spinesante è arrivata poco dopo la notizia di una vicenda simile avvenuta a Spadafora, dove è deceduta per un malore una donna di 71 anni.