Barcellona, finanziate quattro opere di messa in sicurezza del territorio con 2,8 mln di fondi Pnrr

Il gruppo PNRR, voluto e scelto dal Sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, formato da dipendenti comunali, esperti ed amministratori ha raggiunto l’obiettivo del finanziamento di 4 opere sul dissesto idrogeologico relative a situazioni di pericolo che perduravano da oltre un decennio (alluvioni 2008 e 2011).

Si tratta dei seguenti interventi per complessivi 2 milioni e 850 Milà euro:

1) rifacimento del tratto rete fognaria lungo il torrente Mandria (Gala), fattore di inquinamento ambientale denunciato negli anni dai cittadini, importo finanziato Euro 1.495.441,00

2) lavori di consolidamento e stabilizzazione in località Acquaficara (movimento franoso pericoloso risalente nel tempo) importo finanziato Euro 234.297,00.

3) rifacimento muro d’argine torrente Longano, lungo la via del mare, situazione di pericolo risalente al 2011, importo finanziato Euro 790.272,00.

4) rifacimento muro d’argine torrente Idria (distrutto qualche decennio fa) importo finanziato E.362.170,00.

Gli argini dei torrenti Longano e Idria, nei tratti interessati, costituiscono serio pericolo per l’incolumità dei residenti e dei passanti.

A stanziare le somme il Ministero dell’Interno con il Decreto del 18 luglio 2022.

Il bando prevedeva la possibilità di presentare richieste fino a 3 milioni di euro, Barcellona ottiene il massimo risultato con il finanziamento di tutte le richieste a valere su detto bando.

“I finanziamenti – sottolinea il sindaco – si aggiungono al Decreto del governo regionale che nel settembre del 2021 ha finanziato opere di messa in sicurezza del territorio barcellonese per Euro 24.195 000,00 milioni ed approvato altri progetti senza copertura (da ricercare prossimamente) per circa 15 milioni di euro, per complessivi 40 MILIONI CIRCA.

Nei prossimi anni si potranno apprezzare i risultati con l’esecuzione dei lavori di tutte le opere finanziate”.