Torna in consiglio il 25 luglio il regolamento sulla Tari: dal 27 luglio prevista la modifica al piano di riequilibrio

Sarà un fine luglio intenso per i consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, tra approvazione del nuovo regolamento sulla tassa rifiuti e la rimodulazione del piano di riequilibrio del conti di Palazzo Longano.

Il presidente Angelo Paride Pino ha infatti già programmato per il prossimo 25 luglio la seduta del civico consesso che dovrà esitare in via definita il nuovo regolamento sulla Tari, con le modifiche applicate nell’ultima seduta sulle riduzione della tassa sui rifiuti per le famiglie numerose con un indice Isee sotto la soglia di 8 mila euro. La discussione riprenderà dalla valutazione sull’emendamento presentato da Città Aperta sulla riattivazione dei benefici per coloro che conferiscono la componente secca dei rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta di Sant’Andrea. A seguirà il consiglio dovrà prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022/2025 e delle nuove tariffe per l’anno 2022.

Lo stesso presidente Angelo Paride Pino ha già programmato ma non ancora convocato un consiglio straordinario per il 27 luglio, che sarà chiamato ad approvare le modifiche al piano di riequilibrio pluriennale, attivato dal Comune e rimodulato secondo le ultime modifiche predisposte dall’amministrazione comunale e dall’ufficio ragioneria. Il provvedimento è già stato trasmesso alla commissione e dovrà essere esitato entro il termine del 28 luglio, così come riferito dello stesso presidente Angelo Paride Pino.