Carmelo La Malfa è il nuovo coordinatore della Fnp Cisl Pensionati di Barcellona

«Punto di riferimento per la struttura territoriale della Cisl, la comunità e le nuove generazioni»

Cambio alla guida del coordinamento di Barcellona della Fnp Cisl Pensionati.

Nel corso di una partecipata assemblea tenutasi alla presenza del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e del segretario generale della Fnp Cisl Giovanni Ammendolia e della segretaria provinciale della Cisl Pensionati, è stato eletto Carmelo La Malfa, storico dirigente della Cisl messinese e già segretario generale della Cisl Messina, che subentra a Tindaro De Pasquale al quale è andato il ringraziamento della Cisl per quanto fatto da responsabile della Lega Fnp di Barcellona e quanto continuerà a fare all’interno della Fnp provinciale.

«Per i pensionati di Barcellona – ha detto Giovanni Ammendolia – continua l’impegno con il coordinamento di una figura che ha fatto la storia del sindacato messinese e sempre stato impegnato nel sociale. Per noi è la certezza di un contributo della presenza della Cisl in un territorio che da sempre ha dimostrato di avere bisogno di una tutela dei diritti e dell’interlocuzione costante con i comuni del comprensorio e l’Asp».

«L’impegno di Carmelo La Malfa – ha sottolineato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – va oltre quello quotidiano. È un segnale per le giovani generazioni che hanno bisogno di una guida e di un supporto per avvicinarsi al mondo sindacale e riscoprire le motivazioni di un impegno a servizio della comunità. L’esperienza di Carmelo è fondamentale per tutta l’organizzazione e alla struttura territoriale della Cisl che a Barcellona è guidata da Roberto Isgrò».