Il ricordo della strage di Via D’Amelio nell’intervista al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra

Lo sorso 13 luglio è stata emessa una sentenza, anzi “la” sentenza e a scriverla è stato il Tribunale di Caltanissetta: le dichiarazioni del killer Gaspare Spatuzza hanno svelato la grande impostura del falso pentito Vincenzo Scarantino e hanno consentito di avviare l’indagine sul depistaggio messo in atto da alcuni poliziotti.

Il depistaggio ci fu, anche se è ormai prescritto.

Però, per la prima volta dopo trent’anni dalle stragi di Via Capai e Via D’Amelio, sono stati ritenuti responsabili uomini dello Stato per il mancato accertamento della verità.

Da qui, è partito il Senatore Nicola Morra – Presidente della Commissione parlamentare antimafia – nell’intervista rilasciata questa mattina a 24live.it.

Riflessioni sull’evoluzione del fenomeno mafioso e sulla resistenza dello Stato a combattere questo fenomeno sociale, troppo radicato e insito nella mentalità quotidiana, hanno arricchito l’incontro. Da sud a nord, la mafia corre veloce e si insinua tra i più piccoli e tra gli alti palazzi del potere senza mai arretrare di un passo e avanzando tramite depistaggi e insabbiamenti.

Il Senatore Nicola Morra, totalmente in disaccordo con “l’improcedibilità che rimpiazzerà la prescrizione” della riforma della giustizia della Ministra Marta Cartabia, sprona la cittadinanza ad essere attiva e vigile, consapevole e pronta a combattere il fenomeno mafioso in tutti i modi possibili.

Sulla crisi di governo, il senatore Morra conclude: “Gli italiani debbono sperare in loro stessi, non in altri che siedano su quelle poltrone, su di loro e sulla rivoluzione culturale che sapranno portare a termine”.

L’appuntamento a Barcellona Pozzo di Gotto

Il prossimo 30 luglio, il Presidente Morra verrà a Barcellona per affiancare Luca Palamare – coautore insieme ad Alessandro Sallusti di “Lobby e Logge – Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l’Italia”, per testimoniare che la politica è cosa comune e che la mafia va conosciuta e combattuta, in tutti i modi possibili. L’evento, organizzato dallo Studio Creativo DAVIDE Vs Golia di Aurelio Coppolino, vede 24live media partner e si svolgerà in Stretto Limina a Cannistrà a partire dalle ore 18.30.