Calcio giovanile, l’Academy Barcellona riparte anche dal calcio a 5 con il tecnico Salvo Presti

La Scuola Calcio Élite Academy Barcellona, nata nel 2017 e che ha come obiettivo principale la formazione della futura società civile, allarga la sua attività giovanile, con l’introduzione del Futsal – Calcio a 5.

La società in questi anni ha formato giovani calciatori in tutte le categorie dall’Attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti-U13), al Settore Giovanile (Giovanissimi-U15 ed Allievi-U17) e fino alla categoria Juniores-U19, partecipando ai campionati provinciali e regionali giovanili organizzati dalla FIGC. Dalla prossima stagione per i piccoli e giovani ragazzi ci sarà la possibilità di svolgere le sedute di allenamento, divertendosi con una “nuova” disciplina, appunto il Calcio a 5.

Il responsabile del Settore Calcio a 5 sarà il tecnico Salvo Presti, abilitato in tale settore e con esperienza pregressa anche nelle serie giovanili, il quale guiderà i giovani dell’Academy Barcellona nei Campionati di Futsal organizzati dalla FIGC e riservati alle categorie Under 13, Under 15 e Under 17.

L’Academy parteciperà anche al prossimo campionato provinciale di Serie D.

La squadra, che sarà composta principalmente da giovani cresciuti nel proprio settore giovanile, sarà guidata da Mister Sebastiano Giunta, anche lui tecnico abilitato Calcio a 5 e proveniente da una brillante esperienza con l’Under 19 Nazionale del Mortellito, con la quale ha raggiunto i playoff.