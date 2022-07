Taekwondo: la barcellonese Martina Calabrò sarà titolare nell’Italia ai Mondiali Juniores 2022

Il sogno si realizza per la giovanissima Martina Calabrò, 15enne barcellonese, che rappresenterà l’Italia al Mondiale di Taekwondo nella cat. -55 Kg juniores.

Dopo aver vinto il Campionato Italiano per club nel mese di Aprile 2022 e il Campionato Italiano a squadre regionali ( Coppa Italia 2022 ), Martina è entrata a far parte della squadra nazionale di Taekwondo. Chiamata dalla F.I.TA. ad un primo Raduno collegiale Juniores nel mese di Giugno 2022, presso la palestra Federale di Brindisi, l’atleta della “Asd Dojang Taekwondo Barcellona” ha dimostrato e confermato le sue potenzialità, staccando il pass per partecipare al Campionato Mondiale Juniores di Taekwondo che si svolgerà a Sofia (Bulgaria) tra il 2 ed il 7 agosto 2022.

Martina Calabrò, con tutta la squadra nazionale, è adesso impegnata in un secondo raduno nazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica “ Giulio Onesti ” di Roma fino al 30 Luglio 2022, per poi partire per la Bulgaria, dove gareggerà il prossimo 5 agosto 2022.

Grande soddisfazione per la società barcellonese “Asd Dojang Taekwondo Barcellona” per aver cresciuto e formata un’ atleta di livello internazionale, Calabrò è stata seguita fino all’età di 10 anni dal maestro Giuseppe Cutugno, poi dall’istruttore Antonino Maiorana.

Più che soddisfatto l’istruttore Maiorana che commenta: “Entrare in nazionale ed essere selezionata dai Tecnici Federali a partecipare al Campionato Mondiale è un risultato straordinario, ottenuto grazie ai sacrifici fatti dalla Calabrò e dalla presenza nella nostra associazione di tecnici esperti di alto livello. Tifiamo Martina affinchè conquisti un podio mondiale“.