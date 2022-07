Salgono i contagi, l’Asp Messina su direttiva della Regione dispone un reparto Covid in ogni presidio

La crescita dei positivi al Covid-19, registrata nelle ultime settimane anche in Sicilia, ha portato l’Assessorato regionale alla Sanità a trasmettere una circolare alle Asp per una riorganizzazione del servizio e degli spazi a supporto dei pazienti ricoverato per le diverse patologia, che hanno contratto una forma lieve del virus.

Le indicazioni della Regione prospettano due soluzioni, in base agli spazi disponibili nei diversi presidi: la reazione di una stanza Covid in ogni reparto e la creazione di un reparto Covid generico che raccolga i pazienti in cura per diverse patologie, risultati positivi e con una sintomatologia lieve.

L’ASP Messina è orientata a questa seconda soluzione ed ad esempio a Milazzo si stanno allestendo una ventina di posti letto, che saranno destinati a pazienti positivi, che necessitano di ricovero nei reparti del nosocomio mamertino.

Com’è noto il rialzo dei contagi aveva portato alla nuova riconversione in Covid Hospital per il Cutroni Zodda di Barcellona, ad esclusione del reparto di Chirurgia che continua ad operare anche se con comprensibili difficoltà. La nuova direttiva, secondo quanto riferito dall’ASP, non dovrebbe cambiare nell’immediato lo status del presidio di Barcellona, ma la Regione potrebbe disporre in futuro una soluzione simile a quella di Milazzo, per consentire la riapertura dei reparti di Medicina e Pneumologia, gli unici insieme a Chirurgia e Malattie Infettive, attualmente assegnati al presidio barcellonese, dopo due di pandemia che hanno bloccato la prevista apertura di altri reparti previsti nella pianta ospedaliera approvata nel 2019.

Sulla vicenda interviene Paolo Calabrò, già responsabile della Uil Medici di Barcellona: “Si tratta dell’ennesima conferma delle difficoltà che sta vivendo il presidio Cutroni Zodda (dove mi riferiscono che durante un turno per indisponibilità degli autisti di Barcellona e Milazzo e delle ditte convenzionate, i medici di chirurgia in servizio hanno utilizzato la loro macchina per recuperare due sacche di sangue dall’emoteca di Milazzo), che non potendo garantire i lea, livelli essenziali di assistenza, ai pazienti che si presentano con le diverse patologie, può considerarsi al momento un ospedale solo in quanto Covid Hospital. In caso contrario si sarebbe potuto procedere anche a Barcellona ad adottare una soluzione sul modello previsti per Milazzo e per gli altri presidi della provincia“.