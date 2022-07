Il sindaco Calabrò firma la petizione per il Draghi Bis, i suoi assessori del gruppo Galluzzo prendono le distanze

Il vicesindaco Santi Calderone e gli assessori Giuseppe Benvegna e Viviana Dottore, che fanno riferimento al parlamentare regionale Pino Galluzzo, appartenente al gruppo facente riferimento a Fratelli d’Italia e al Presidente del Governo siciliano Nello Musumeci, hanno preso le distanze dalla decisione del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, di sottoscrivere la petizione dell’Anci a favore di un nuovo governo affidato ancora a Mario Draghi.

“La scelta del primo cittadino di sottoscrivere la petizione per un governo Draghi-bis è del tutto personale – afferma il gruppo – e non rappresenta la posizione di tutta la giunta. Pertanto, in linea con quanto sostenuto fermamente dalla presidente di partito Giorgia Meloni, la quale ha sottolineato come le Istituzioni regionali e locali non vadano utilizzate per fini politici diversi dalla propria natura, ci dissociamo dalla posizione assunta dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto”.