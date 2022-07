Nuova Igea Virtus, in attesa di un centravanti, ha definito lo staff che affiancherà il tecnico Ferrara

La Nuova Igea Virtus, dopo aver definitivi i primi acquisti, continua a lavorare sul mercato per individuare il centravanti più adatto al gioco che vorrà impostare il tecnico Pasquale Ferrara, a partire dal 28 luglio primo giorno di raduno.

La scelta non è semplice, ma il direttore sportivo Benedetto Bottari e lo stesso Ferrara, confidano di poter arrivare ad una decisione prima dell’inizio della preparazione. Sui nomi c’è grande riserbo per evitare il disturbo di altre società, come accaduto già nelle scorse settimane con Cannavò finito poi a Taormina.

La società, da parte sua, continua a lavorare anche sull’organigramma ed ha annunciato la composizione dello staff tecnico e sanitario, chiamato a supportare (e sopportare) l’attività dell’allenatore tra i più esigenti della categoria.

Torna così in giallorosso con il ruolo di allenatore dei portieri 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗣𝗶𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶, che ha visto la maglia dell’Igea negli anni ’90 e che ha ricoperto lo stesso incarico proprio con la gestione Ferrara.

Una novità, ma anche un ritorno in giallorosso, è la presenza nello staff di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗥𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮̀, capitano per alcuni anni dell’Igea Virtus, adesso sarà il primo collaboratore del tecnico.

Per dare il giusto aiuto ai giocatori, sotto il profilo della condizione fisica, è stato ampliato lo staff sanitario, con l’ingresso dei fisioterapisti 𝗥𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗟𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲, vecchia conoscenza barcellonese sia al D’Alcontres che al Palalberti, 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗼 ed 𝗘𝗹𝗶𝗼 𝗥𝗼𝘁𝘂𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶.