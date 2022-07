Incidente mortale sulla costa ionica cosentina: la vittima è un camionista di Barcellona Pozzo di Gotto

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto ed in particolare la zona di San Francesco di Paola.

A causa di un incidente mortale, che si è verificato in Calabria, sulla SS106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza, ha infatti perso la vita Salvatore Perdichizzi, 59enne delle città del Longano, camionista con alle spalle una lunga esperienza.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato il ribaltamento dell’autoarticolato, condotto da Perdichizzi. Il mezzo è poi finito fuori strada all’altezza di un ponte e per l’uomo non c’è più nulla fare da parte dei soccorritori, se non costatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di Castrovillari, insieme ad alcuni volontari, per la messa in sicurezza della zona e del veicolo e soprattutto per il recupero del corpo dello sfortunato camionista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Per il recupero del mezzo è stato necessario intervento di un’autogru dei vigili del fuoco. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della zona.

Salvatore Perdichizzi era molto conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per essere uno dei componenti più attivi nel gruppo Amici di San Francesco di Paola, che cura la vara dell’ultima Cena nella processione del Venerdì Santo di Barcellona.