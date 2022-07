Merì, sarà inaugurata stasera la mostra internazionale “IKIGAI – Arte, la ragione di vivere”

L’attesa per gli amanti dell’arte per la mostra “IKIGAI – Arte, la ragione di vivere” che sarà inaugurata oggi alle 20 nello scenario suggestivo del Museo Antiquarium di Merì, nel parco suburbano di contrada San Giuseppe.

La mostra coinvolge artisti internazionali provenienti da tutto il Mondo, che esporranno le loro opere in un contesto meraviglioso, sia dal punto di vista artistico, che naturalistico. L’esposizione è stata curata dai direttori artistici Giuseppe Gorga e Olga Marciano, curatori della Biennale di Salerno ed è patrocinata dal Comune della Città di Merì. Il critico d’arte Andrea Italiano avrà il ruolo di introdurre l’importante appuntamento artistico, che prenderà il via all’imbrunire, con le performance suggestive dei Mimi, magiche installazione pittoriche con i pennelli infuocati. Saranno ospiti dell’evento, il meglio degli Old Master Siciliani.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale, è stata possibile anche grazie alla stretta collaborazione avviata nei mesi scorsi tra la Biennale di Salerno e l’assessore alla cultura Carmelo Arcoraci, con il fondamentale contributo di Francesco Chinnici.