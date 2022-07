Il sindacato Fials chiede interventi per le criticità emerse nella gestione del pronto soccorso di Milazzo

Il sindacato FIALS sanità torna a sollecitare i vertici dell’ASP Messina per gli interventi necessari a limitare le numerose problematiche di tipo gestionale-organizzative e di organico di personale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Milazzo.

“Le gravi problematiche cui versano tutti i Pronto Soccorso dell’A.S.P. di Messina ed in questo caso quello del Presidio Ospedaliero di Milazzo – afferma il segretario provinciale Domenico La Rocca – certamente non possono essere ricondotte solamente e semplicemente a carenze di personale, ma anche ad una carente organizzazione e riorganizzazione dei servizi, ad un’inadeguatezza dei locali rispetto al bacino di utenza, alla continua riduzione di posti letto per i ricoveri, ai pochi medici specialisti per le consulenze ed inoltre alla carente riorganizzazione dell’assistenza territoriale”.

La Fials, nella sua richiesta, parte proprio dall’evidente necessità di potenziare il Pronto Soccorso di Milazzo con ulteriori unità di personale Ausiliario, Infermieristico ed Operatore Socio Sanitario. “Occorre riorganizzare l’attività sia per far fronte all’aumento delle istanze degli utenti che si rivolgono all’unico Ospedale del comprensorio tirrenico tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, in grado di fornire adeguate risposte assistenziali ai complessi bisogni sanitari, essendo presenti molte unità

operative specialistiche (Cardiologia con UTIC, Neurologia, Ortopedia, Rianimazione), sia per rispondere all’ulteriore aumento di domanda sanitaria dovuta all’incremento della popolazione nella stagione estiva e soprattutto in considerazione che il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Barcellona, per disposizione, non può accogliere ed affrontare le emergenze tranne che per gli utenti affetti da Covid-19. In queste condizioni il Presidio Ospedaliero di Milazzo non è in grado di garantire adeguati livelli assistenziali agli utenti, né tanto meno serenità lavorativa ai dipendenti che quotidianamente si sentono in trincea e sottoposti a stress lavoro correlato ( Legge n° 81/2008) con gravi e permanenti conseguenze sulla loro salute psicofisica”.

“Confidiamo in questi interventi – conclude La Rocca – perchè non è il caso di indulgiare oltre, le risposte servono e sono urgenti, capaci di dare un segnale di funzionalità, di equità, di rispetto dei diritti dei cittadini e delle competenze degli operatori in un clima di certezza e fiducia, poiché ai danni del depauperamento e depotenziamento dei Presidi Ospedalieri ed alle inefficienze gestionali e di programmazione non possono essere sommati quelli della discrezionalità e della disorganizzazione”.

La Fials, in caso di inerzia, non esclude la possibilità di attivare tutte le azioni legittime (stato

di agitazione, manifestazioni/sit-in, sciopero).

