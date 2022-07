Milazzo: accuse infondate per la Comandante dei Vigili Puleo, il GIP archivia il caso

Non è la prima volta che l’ufficio di Procura avanza richiesta di archiviazione, puntualmente opposta dalla dott.ssa Italiano Giuseppa che denunciò la sua superiore perchè secondo quanto si legge nell’atto di querela, la stessa Italiano”avrebbe subito degli abusi in ambito lavorativo da parte del suo superiore gerarchico, consistenti in una serie di continuate e reiterate condotte, aventi nella sostanza l’unico fine di mortificare, umiliare, dequalificare ed isolare, personalmente e professionalmente la stessa, attraverso una progressiva privazione di mansioni ed attribuzioni inerenti la sua qualifica, con richieste, ordini di servizio e determinazioni dirigenziali, spesso vessatorie e foriere di sofferenze fisiche e morali”.

Un’accusa definita più volte infondata e poi opposta dalla presunta vittima che, addirittura avrebbe indicato come un episodio da segnalare quello accaduto in un giorno in cui la Puleo non era in servizio per ferie.

Nessun abuso d’ufficio, nè comportamento assimilabile al mobbing o allo stalking sono stati compiuti dalla Puleo nei confronti della Italiano.

Sostenendo le tesi della difesa della Puleo, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto i comportamenti “privi di rilevanza penale; che nessuna violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 323 c.p. è ravvisabile nelle condotte contestate all’indagata o in quelle ricostruite; che la stessa vicenda del 5/7/2016 è priva di rilevanza penale dal momento che appare del tutto legittimo che una pattuglia della polizia municipale, per di più regolarmente in servizio, annoti la presenza di un funzionario della medesima polizia municipale che, dichiaratosi in permesso studio, svolga attività apparentemente incompatibili con il detto permesso; che, neppure, appaiono ravvisabili ipotesi di atti persecutori, non emergendo condotte in tal senso orientate, né, tanto meno, essendo queste riscontrate, non potendo le stesse essere meramente individuate nelle modalità organizzative del servizio; che pertanto deve essere accolta la richiesta di archiviazione”.

Il GIP Giovanni De Marco, all’esito della discussione ha quindi archiviato la vicenda ritenendo l’insussistenza di ogni tipo di addebito nei confronti della Dott.ssa Giuseppa Puleo, al momento Comandante dei Vigili Urbani di Milazzo, che è stata difesa dagli avvocati Sebastiano Campanella e da Marcello Scurria.