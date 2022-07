“La Via Crucis di Falcone e Borsellino”: Fratelli d’Italia di Barcellona ricorda con una mostra oggi a Calderà i 30 anni della strage di via D’Amelio

Il Circolo di Fratelli d’Italia Barcellona Pozzo di Gotto oggi pomeriggio dalle 18:30, a pochi giorni dal trentennale dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino, allestirà, in piazza Santo Rocco, una mostra per raccontare la storia delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

“L’obiettivo – scrivono gli organizzatori – è quello di prescindere dalla retorica per stimolare invece una riflessione ed una lettura critica e puntuale degli eventi. Il titolo della manifestazione ” La Via Crucis di Falcone e Borsellino. 14 stazioni contro tutte le mafie” è già esplicativo del significato che gli abbiamo voluto dare. Falcone e Borsellino, infatti, ben prima della loro violenta morte, furono sottoposti ad un lungo e drammatico Calvario: accusati pubblicamente, osteggiati, traditi, infangati, isolati da numerosi colletti bianchi, in TV, sui giornali, nell’ambiente della stessa Magistratura. Essi in vita, mentre davvero combattevano la mafia, furono costretti anche a difendersi non solo dalla mafia, ma ciò che appare incredibile, da coloro che avrebbero dovuto sostenerli. Sarà, pertanto, l’occasione di porre al centro del dibattimento la lotta alla mafia”.