Nuova Igea Virtus, ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Angelo Della Guardia

Continua a prendere forma la rosa della Nuova Igea Virtus, su cui stanno lavorando con grande impegno del direttore sportivo Benedetto Bottari e del tecnico Pasquale Ferrara.

Il difensore centrale mancino, Angelo Della Guardia, classe ’95, è nato a Mercato San Severino ed ha una carriera tra Serie D ed Eccellenza.

Dopo l’esperienza con Torres in Lega Pro, il centrale campano nella sua carriera ha tra l’altro vinto per due anni consecutivi il campionato di Eccellenza in Campania con Ebolitana ed in Calabria con il Castrovillari. Nell’ultima stagione il neoacquisto giallorosso ha giocato ad Agropoli dell’Eccellenza campana, disputando i play-off per la promozione in Serie D.

“Ho scelto la Nuova Igea Virtus – ha dichiara all’ufficio stampa Angelo Della Guardia – per due motivi fondamentali: in primis per la storia ed il blasone. Mi è capitato spesso di guardare video della storia recente e meno recente dell’Igea e sono rimasto affascinato da ciò che ho visto. In secondo luogo, ma non per questo è cosa meno importante la corte che il DS Bottari e Mister Ferrara (che lo seguivano con attenzione sin dal 2018, quando andarono più di una volta a vederlo a Castrovillari n.d.r.) mi hanno fatto, mi ha spinto a considerare sin da subito l’offerta che mi era stata fatta, rinunciando immediatamente ad altre opzioni che nel frattempo mi si erano paventate. Mi è stata data sin da subito tanta fiducia, che spero di ripagare dando il massimo in campo per questa stupenda piazza e per questi colori”.