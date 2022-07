L’on. Calderone chiede alla Regione di sollecitare il dissequestro dei cavalcavia della A20 tra Milazzo e Furnari

L’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars ha presentato una mozione e una interrogazione urgenti sulla vicende dei 21 cavalcavia dell’autostrada A20 nel tratto tra Milazzo e Furnari sottoposte sequestro dalla Procura di Barcellona per la verifica sulla stabilità dei manufatti. Nella scorse settimana il CAS ha portato avanti le attività controllo della stabilità e si attende la relazione dei tecnici incaricati dal consorzio.

I documenti impegnano e chiedono lumi al Governo Regionale al fine di intervenire presso il Consorzio Autostrade Siciliane in maniera celere, in virtù di quanto accertato dalla Commissione accreditata del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Obiettivo quello di chiedere alle Procure competenti la revoca del sequestro di 21 cavalcavia dell’Autostrada A20 Messina – Palermo nelle zone di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Terme Vigliatore.

Il tutto mirato a ripristinare la normale viabilità sui cavalcavia interessati, al momento regolata da impianto semaforico per la regolamentazione della viabilità a senso unico alternato. Una situazione che ha fortemente penalizzato un territorio a vocazione turistica, sul quale insistono attività industriali, commerciali e florovivaistiche che hanno subito perdite ingenti a seguito dei disagi dovuti alla necessità di percorrere strade alternative, in più di un caso disastrate e molto pericolose per la pubblica incolumità.

“Ritengo che, dopo il parere della Commissione, siano venute meno le necessità che hanno portato al sequestro dei 21 cavalcavia per presunte criticità su stabilità che avrebbero determinato un rischio crollo – ha affermato l’Onorevole Tommaso Calderone – pertanto ritengo prioritario agire in maniera tempestiva per eliminare i disagi che hanno condizionato oltremisura l’economia del territorio e la viabilità”.